Пакш и Полесье сыграли ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2025/26 (2:1). Смотрите все голы и обзор поединка на "Футбол 24".

На 39-й минуте Пакш открыл счет: после навеса с углового житомиряне не смогли выбить мяч, и после нескольких рикошетов он оказался у Сабо, который слета расстрелял ворота.

Полесье проиграло ответную игру ЛК, но проходит дальше – команда Ротаня едва не допустила камбэк Пакша, дальше Фиорентина

Уже после перерыва венгры увеличили преимущество – Тот дотянул мяч до правого угла штрафной и пробил из-под Сарапия точно в дальний угол. Матч проходил очень нервно, но на последней минуте компенсированного времени после удара Йосефи голкипер отбил мяч перед собой, и Таллес со второй попытки добил снаряд в ворота.

Таким образом Полесье выходит в плей-офф Лиги конференций, где его ждет Фиорентина.

