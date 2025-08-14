Пакш и Полесье проведут ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2025/26. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию смотрите в этой новости на "Футбол 24".

В четверг, 14 августа, житомирское Полесье сыграет на выезде против венгерского Пакша в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций. Встреча пройдет на стадионе Фехервари Ути и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Где смотреть Пакш – Полесье? Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть бесплатно на платформе Киевстар ТВ, авторизовавшись по номеру телефона в приложении или на сайте сервиса.

В первом поединке Полесье уверенно обыграло Пакш со счетом 3:0. В случае выхода житомирян в следующий раунд их оппонентом в плей-офф Лиги конференций будет итальянская Фиорентина.

Стартовые составы:

Полесье: Волынец – Кравченко, Сарапий, Бескоровайный, Крушинский – Андриевский, Бабенко (к.), Леднев – Гуцуляк, Филиппов, Назаренко.

Пакш: Ковачик – Сесарди, Киньик, Сабо – Хинора, Виндекер, Вечей, Зеке, Харасти – Бьоде (к.), Тот.

