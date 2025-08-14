Полесье проиграло в ЛК, но проходит дальше – команда Ротаня едва не допустила камбэк Пакша, Фиорентина ждет
Пакш и Полесье сыграли ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2025/26 (2:1). Отчет об игре читайте на "Футбол 24".
Полесье без особых усилий разгромило Пакш в домашнем матче, шокировав венгерских болельщиков. После еврокубковой феерии “волки” провели еще одну встречу – уже в рамках УПЛ, где уступили Колосу с минимальным счетом. Такой результат вряд ли можно назвать идеальной репетицией перед ответным матчем Лиги конференций.
Полесье потерпело первое поражение в чемпионате – Колос победил в Житомире благодаря дебютному голу "львовского Грилиша"
Накануне поединка наставник Пакша Дьордь Богнар заявил, что, хотя его команда вряд ли сможет пробиться в следующий раунд Лиги конференций (где ждет Фиорентина), венгерский коллектив сделает все возможное, чтобы одержать победу в сегодняшнем матче.
Уже в начале поединка Полесье продемонстрировало явное преимущество. На 4-й минуте Андриевский пробил из-за пределов штрафной выше ворот, а позже Филиппов с той же позиции попал еще значительно выше. Уже через мгновение забивать мог Пакш! После навеса Харасти и скидки партнера Виндекер с острого угла пробил выше ворот.
Полесье не намеревалось просто наблюдать за развитием событий, поэтому Назаренко прорвался по левому флангу и прострелил в центр штрафной на Филиппова, удар которого ногой отбил Ковачик. Эта неудача не помешала команде Ротаня создать еще один момент: после навеса Назаренко Филиппов головой пробил в дальний угол, но голкипер снова в действии.
Во время паузы на воду Ротань активно давал указания своим подопечным, и спустя 10 минут Полесье могло открывать счет. После передачи Гуцуляка Андриевский оказался один на один с Ковачиком, обыграл голкипера, но с нулевого угла не смог пробить в ворота!
Все старания оказались тщетными – первыми забили венгры. После навеса с углового житомиряне не смогли выбить мяч, и после нескольких рикошетов он оказался у Сабо, который слета расстрелял ворота.
Очень знакомую фамилию имеет этот исполнитель Пакша – она совпадает с фамилией бывшего игрока и наставника Динамо и сборной Украины Йожефа Сабо. И не случайно, ведь легендарный тренер является этническим венгром, если вы вдруг этого не знали.
Так вот, на перерыв Полесье ушло с минимальным отставанием от Пакша. Начало второго тайма также не порадовало болельщиков украинской команды: Тот протащил мяч к правому углу штрафной и из-под Сарапия точно пробил в дальний угол – 2:0!
Долго не было опасности во втором тайме ни от одной из команд. И лишь на 70-й минуте хозяева создали реальный шанс сравнять счет по сумме двух матчей: Зеке неожиданно пробил носком в дальний угол, но Волынец спас Полесье. Очень напряженно проходил матч. Казалось, Руслан Петрович сам был готов выбежать на поле, чтобы не допустить камбэка Пакша.
И как же повезло "волкам" на 83-й минуте!!! Зеке ворвался по левому флангу в штрафную и чуть не попал в дальний угол. Мяч еще и задел стойку.
Пытались обе команды изменить счет и ... наконец это удалось Полесью! В компенсированное время команда Ротаня решила судьбу противостояния. Нервный поединок, но хороший результат. Далее "волков" ждет итальянская Фиорентина. Первый матч состоится уже 21 августа.
Полесье в скрытом городе большой энергетики: мощная АЭС, доступный стадион и "донт спик" от венгров – ЭКСКЛЮЗИВ