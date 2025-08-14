Полесье без особых усилий разгромило Пакш в домашнем матче, шокировав венгерских болельщиков. После еврокубковой феерии “волки” провели еще одну встречу – уже в рамках УПЛ, где уступили Колосу с минимальным счетом. Такой результат вряд ли можно назвать идеальной репетицией перед ответным матчем Лиги конференций.

Полесье потерпело первое поражение в чемпионате – Колос победил в Житомире благодаря дебютному голу "львовского Грилиша"

Накануне поединка наставник Пакша Дьордь Богнар заявил, что, хотя его команда вряд ли сможет пробиться в следующий раунд Лиги конференций (где ждет Фиорентина), венгерский коллектив сделает все возможное, чтобы одержать победу в сегодняшнем матче.

Уже в начале поединка Полесье продемонстрировало явное преимущество. На 4-й минуте Андриевский пробил из-за пределов штрафной выше ворот, а позже Филиппов с той же позиции попал еще значительно выше. Уже через мгновение забивать мог Пакш! После навеса Харасти и скидки партнера Виндекер с острого угла пробил выше ворот.

Полесье не намеревалось просто наблюдать за развитием событий, поэтому Назаренко прорвался по левому флангу и прострелил в центр штрафной на Филиппова, удар которого ногой отбил Ковачик. Эта неудача не помешала команде Ротаня создать еще один момент: после навеса Назаренко Филиппов головой пробил в дальний угол, но голкипер снова в действии.

Во время паузы на воду Ротань активно давал указания своим подопечным, и спустя 10 минут Полесье могло открывать счет. После передачи Гуцуляка Андриевский оказался один на один с Ковачиком, обыграл голкипера, но с нулевого угла не смог пробить в ворота!

Все старания оказались тщетными – первыми забили венгры. После навеса с углового житомиряне не смогли выбить мяч, и после нескольких рикошетов он оказался у Сабо, который слета расстрелял ворота.

Очень знакомую фамилию имеет этот исполнитель Пакша – она совпадает с фамилией бывшего игрока и наставника Динамо и сборной Украины Йожефа Сабо. И не случайно, ведь легендарный тренер является этническим венгром, если вы вдруг этого не знали.