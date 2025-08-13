Пакш и Полесье встретятся в ответном матче квалификации Лиги конференций сезона 2025/26. Где смотреть игру – расскажет "Футбол 24".

В четверг, 14 августа, житомирское Полесье проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против венгерского Пакша. Поединок состоится на стадионе Фехервари Ути, начало в 20:00 по киевскому времени.

Где смотреть Пакш – Полесье? Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть бесплатно на платформе Киевстар ТВ, авторизовавшись по номеру телефона в приложении или на сайте сервиса.

Напомним, в первой встрече Полесье одержало убедительную победу со счетом 3:0.

Если житомиряне пройдут Пакш, их соперником в плей-офф Лиги конференций станет итальянская Фиорентина.

