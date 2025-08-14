Полесье легко размазало Пакш в “домашке”, шокировав венгерских болельщиков. Части из них вопила о необходимости дисквалификации украинских команд – по тому же принципу, что и российских. Пропаганда Орбана в клубе его политического союзника не удивляет. Удивляет наличие большого количества адекватных комментариев с критикой своего чемпионата и отличием житомирян.

Пакш – Полесье: где смотреть ответный матч квалификации Лиги конференций – бесплатная трансляция

Руслан Ротань во встрече с Пакшем продемонстрировал очерки того футбола, который он хочет видеть на новом месте работы. "Волки" сыграли в вертикальном стиле, хорошо открываясь в глубину и разрывая соперника в переходных фазах. Контратаки завершались классным насыщением зон завершения – одной из "изюминок" стали врывания центрхава Андриевского в штрафную. Именно он открыл счет.

Можно хвалить и центрбека Безкоровайного – за классную предголевую передачу метров на 60 и второй гол. Большую роль сыграл Леднев, который оформил гол + пас, но главной звездой стал Крушинский. Борис уже давно был на радарах экспертов и болельщиков из-за своей способности сыграть на любой позиции без потери в качестве. Во встрече с Пакшем он впервые вышел на большой экран, выполнив два ассиста и продемонстрировав шикарный футбол.

Интересно, что Полесье оформило стрик из трех побед подряд, постоянно ротируя состав. Руслан Ротань менял по пять футболистов основы, но команда играла все лучше и лучше. Впрочем, в поединке с Колосом номер не прошел – тренерский штаб заменил аж девять игроков и сгорел Колосу. Причем футболисты, которые играли в еврокубках на неделе, оказались свежее запасных.

Ротань был очень злым именно из-за отношения резервистов к игре, но у него будет еще много проблем. Некоторые эксперты ожидают от житомирян борьбы даже за золото, ведь есть глубина состава, тренер и ресурс – вот только этот проект заново строится. Здесь еще будут продолжаться кадровые чистки и возникать провалы, хотя в тактическом плане Руслан Петрович пытается работать осторожно. Его футбол – симбиоз наработок Ашура и собственных принципов, с поправкой на возможности исполнителей.

Но пока что имеем 3:0 после первого матча с Пакшем и почти гарантированный выход в плей-офф Лиги конференций. Там "волков" ждет Фиорентина. Как минимум, житомиряне получат опыт матча против настоящего топа, как максимум – создаст мегасенсацию. Именно ее предсказывает твиттер Полесья.

Важно только не провалиться сегодня. Пакш имеет мизерные шансы на проход, но в футболе бывает всякое. Наши футболисты должны проявить концентрацию.

Кадровая ситуация

Травмированы: Осват – Михайличенко, Тейлор

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Пакш – Полесье

Пакш: Ковачик – Вечеи, Киньик, Сабо – Хинора, Виндекер, Пакк, Балог, Зеке – Харасти, Тот

Полесье: Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Крушинский – Бабенко – Гуцуляк, Андриевский, Леднев, Назаренко – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – победа Полесья

Очень редко счет 3:0 не отражает разницу в силе команд. Как правило, он как раз ее подтверждает. Возможно, на выезде житомиряне будут выглядеть не столь ярко, но потерять путевку в плей-офф практически нереально. Более того – существует смысл поставить на триумф "волков". Если мадьяров вынесли однажды, то получить еще одну победу Полесью тем более по силам.

