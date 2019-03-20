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Пако Хемес снова возглавил Райо Вальекано

16:13 8 Читати українською
Пако Хемес снова возглавил Райо Вальекано
Пако Хемес / фото из соцсетей

Новым главным тренером Райо Вальекано стал Пако Хемес.

Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до лета 2020 года. Ранее Хемес уже возглавлял мадридцев с 2012 по 2016 годы. Это самое длинное управления клубом во времена его выступлений в Примере.

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Напомним, в понедельник "пчелы" уволили Мичела. В последних семи встречах команда не смогла набрать ни одного очка. После 28 туров Райо набрал 23 очка и находится в на предпоследнем месте в турнирной таблице Ла Лиги.

Теги
Райо Вальекано Райо Вальекано Испания Пако Хемес Пако Хемес
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