Полузащитник Вест Хэма Лукас Пакета был оправдан независимой регулирующей комиссией по обвинениям в договорных матчах.

Пакета был оправдан судом по обвинению в договорных матчах, информирует ВВС. Футбольная ассоциация (FA) начала расследование в августе 2023 года, а в мае прошлого года бразильскому игроку были предъявлены обвинения в том, что он якобы намеренно получил предупреждение с неправомерной целью повлиять на рынок ставок.

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Если бы 27-летнего игрока признали виновным, Пакета грозила бы пожизненная дисквалификация.

Четыре обвинения против него связаны с играми Премьер-лиги против Лестера, Астон Виллы, Лидса и Борнмута. По итогам слушаний комиссия по регулированию пришла к выводу, что эти четыре обвинения не доказаны.

Бразилец забил четыре гола в 33 матчах Премьер-лиги за Вест Хэм в сезоне 2024/25.

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