Полузащитник Вест Хэма Лукас Пакета хотел перейти в Манчестер Сити, но не смог этого сделать из-за Футбольной ассоциации Англии (FA).

Пакета совместно с Вест Хэмом рассматривают возможность судебного иска против FA о возмещении убытков в связи со срывом согласованного трансфера в Манчестер Сити, который мог принести "молотобойцам" десятки миллионов фунтов. Об этом информирует The Times.

Кубок английской лиги: лидер Вест Хэма поссорился с фанатами, Украинцы разделились – двое выбыли, двое прошли дальше

Отмечается, что в ходе рассмотрения дела Футбольная ассоциация признала, что полагалась лишь на косвенные доказательства – об этом говорится в 314-страничном постановлении суда.

Ранее бразилец был оправдан по обвинению в умышленном получении желтых карточек. Сообщалось, что FA добивалась пожизненной дисквалификации игрока.

Манчестер Сити сенсационно проиграл Брайтону и потерпел второе поражение подряд, Астон Вилла дома сгорела Кристал Пэлас