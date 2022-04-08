Марсель победил ПАОК (2:1) в первом четвертьфинале Лиги конференций 2021/22, а 35-летний Димитри Пайе стал автором роскошного мяча. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Подопечные Хорхе Сампаоли забили быстрый гол. Пайе отдал на Жерсона, а тот воспользовался эффектным пасом француза, забив свой первый гол в еврокубках. В конце первого тайма отличился и сам Пайе. Ветерану удался шикарный удар в касание из-за пределов штрафной после розыгрыша углового. Благодаря этому шедевру Марсель ушел на перерыв с преимуществом в два мяча.

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Незадолго после возобновления игры ПАОК сократил отставание. Обрезка хозяев у собственной штрафной завершилась точным ударом Эль-Каддури. Этот гол стал последним в матче. 2:1 – все решится через неделю в Греции.

Видео роскошного гола Пайе смотрите, начиная с 1:38