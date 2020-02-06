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Пайе отметился голом почти с нулевого угла – голкипер явно не ожидал такой наглости

10:48 66 Читати українською
Пайе отметился голом почти с нулевого угла – голкипер явно не ожидал такой наглости
Димитри Пайе / Твиттер Марселя

Хавбек Марселя Димитри Пайе забил эффектный мяч в поединке 23 тура Лиги 1 против Сент-Этьена (2:0).

 

Звезда провансальцев шокировал соперника уже на 7 минуте встречи.

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Пайе принял мяч на левом фланге и ворвался в штрафную, дорогой расшатывая защитника. Хавбек Марселя подошел почти к лицевой линии, после чего наиболее логичным продолжением выглядел прострел. Так думал и голкипер Сент-Этьена Стефан Руффье, готовясь идти на перехват. Но Пайе оказался хитрее – француз едва не порвал сетку ворот, нанеся мощный удар почти с нулевого угла.

Этот гол стал седьмым для лидера Марселя в Лиге 1 2019/20, также в его активе три ассиста.

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