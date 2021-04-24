Франция, 34 тур

Реймс – Марсель – 1:3

Голы: Мбюкю, 38 – Пайе, 41, 76, Милик, 45+1

Удаление: Фас, 69

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С приходом Хорхе Сампаоли на пост главного тренера Марсель постепенно возвращается на ведущие роли в Лиге 1. До сегодняшнего дня провансальцы не побеждали на выезде с начала декабря прошлого года, когда одолели Ним. Были все шансы продолжить эту серию.

Львиную долю первого тайма шла обоюдная борьба без забитых мячей. Лишь на 38-й минуте Мбюкю отличился после углового и вывел Реймс вперед. Однако, хозяева не смогли удержать преимущество даже до перерыва. Инициативу на себя взял Димитри Пайе. Сначала лидер Марселя забил сам, а затем помог отличиться Милику.

Во втором тайме на поле была только одна команда – Марсель. Хозяева не смогли нанести хотя бы один удар в створ ворот Манданда. Конечно, помогло "голубым" удаление в составе соперника – Фас на 69-й минуте получил вторую желтую. Однако подопечные Сампаоли были откровенно лучше. На 76-й гол-близнец забил Пайе, оформив дубль. Димитри едва не организовал разгром, но четвертый мяч провансальцев отменили из-за офсайда у Милика.

В конце концов, победа принесла Марселю три очка, которые позволили вернуться в зону еврокубков, – пятая строчка турнирной таблицы. Однако все конкуренты свои матчи отчетного тура проведут позже.

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