Пафос опубликовал в соцсетях видео с новичком команды Давидом Луисом, который недавно подписал контракт с клубом до 2027 года. Впрочем, защитник приехал с травмой бедра и не играл с июня этого года.

На видео Луис тренируется вместе с партнерами, а пресс-служба Пафоса сопроводила ролик подписью: "Легенда в действии. Пристегнитесь, Пафос". Это может свидетельствовать о том, что бывший звездный футболист Челси и ПСЖ имеет шанс выйти на поле уже в ответном матче против Динамо.

Напомним, в первом поединке Пафос одержал минимальную победу над "бело-синими" со счетом 1:0. Ответный матч состоится 12 августа на Кипре, начало в 20:00.

Динамо провалило первый матч против Пафоса, потерпев минимальное поражение