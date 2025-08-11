Уже завтра, 12 августа, состоится второй матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Пафос –Динамо. Где смотреть игру подскажет "Футбол 24".

Во вторник, 12 августа, киевское Динамо проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26. Соперником "бело-синих" будет кипрский Пафос. Начало игры в Лимассоле – в 20:00 по киевскому времени (оно совпадает с местным).

Где смотреть Пафос – Динамо? Прямую трансляцию покажет телеканал 2+2, а также сервис Киевстар ТВ. Все матчи Динамо в квалификации Лиги чемпионов доступны бесплатно и в прямом эфире.

Напомним, первая встреча, состоявшаяся в польском Люблине на стадионе "Арена Люблин", завершилась минимальным поражением киевлян – 0:1.

