Нельзя сказать, что поражение от Пафоса в первом матче опустило болельщиков с небес на землю. Все понимают, что киевляне не стали сильнее за год. Отсутствие новых идей и улучшений в игре бросалось в глаза еще на сборах, что и неудивительно при отсутствии трансферной кампании. Александр Шовковский искал резервы в академии и среди арендованных, но залететь в ЛЧ на таких инвестициях можно только раз в 10 лет.

Пафос – Динамо: где смотреть ответный матч квалификации Лиги чемпионов – доступна бесплатная трансляция

Вот только этот "раз в 10 лет" может случиться именно этим летом. Жеребьевка достала для Динамо настолько проходных соперников, насколько это было возможно – Пафос и Црвену Звезду/Лех. Киприоты неделю назад ничего особенного не продемонстрировали – просто выдали активную 15-минутку в каждом из таймов, провели 3-4 контратаки и воспользовались индивидуальным провалом Дубинчака.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Пафосом і Динамо. Коефіцієнт на перемогу кіпріотів – 3,70. На тріумф киян фахівці дають 2,08.

С таким же футболом Пафос легко может проиграть ответный матч. Проблема только в том, что Динамо в Кракове создало еще меньше, однако хуже команда не выглядела. Кажется, фиаско в первой встрече имело чисто тактические причины – схема с двумя опорниками оставила "бело-синих" без дополнительных открываний на чужой половине, а тренерский штаб ощутимо затянул с заменами.

Интересно, решится ли Александр Шовковский на продолжение эксперимента с Михайленко и Бражко в основе? Почему-то кажется, что нет. От опасных контратак и гола эта модель не спасла, а сегодня нужно забивать голы. Тем более, что Буяльский восстановился от повреждения – его умение играть между линиями критически важно для Динамо.

Также кажется логичным возвращение в старт Кабаева. "Бело-синим" без чистого вингера на левом фланге не хватало динамики и хороших комбинаций. Слаженные ротации Влада с Шапаренко и Дубинчаком стали одним из важных факторов чемпионства. Он умеет выходить из-под давления на дриблинге, а его смещения в центр часто разрушают структуру обороны – как в последнем Классическом в УПЛ.

Кстати, о Дубинчаке. В первой встрече с Пафосом фулбек провел свой худший защитный перфоманс за карьеру в Динамо. О его минусах в защите все знали давно, но тут Владислав вообще шокировал. На этом фоне кажется, что значительно более мощный в обороне Вивчаренко стал бы лучшим решением для старта.

Вот только польза от действий Дубинчака в атаке была очень большой. Он хорошо открывался и даже мог забивать, а подопечным Александра Шовковского необходимы именно голы. Вивчаренко создает хорошую конкуренцию, однако такую же динамику и тонкость решений на чужой трети не дает.

Словом, сегодня можно ожидать отката Динамо к заводским настройкам. Команде нужна сыгранность и открывание на чужой половине. Правда, даже чемпионская основа киевлян в начале сезона демонстрировала проблемы со взломом средних блоков и созданием моментов – их было очень мало. Эта тенденция тянется со сборов.

Но на Пафос динамовцев точно должно хватить. Киприоты пропускали много открываний в центре даже в первой встрече, однако тогда украинцам мешал технический брак (вероятно, из-за нервов), определенная статичность игроков и тяга к осторожным решениям (из-за страха контратак).

Все это легко убрать за неделю. Команда отдохнула, Буяльский и Кабаев должны вернуться, а тренерский штаб имел время провести анализ. В последнее время проблемы Динамо были связаны с однообразием открываний (почти все пасы шли в глубину на Ваната), но сегодня киевляне могут добавить эффективную игру между линиями.

А что может добавить Пафос? Давида Луиса? 38-летний защитник присоединился к лагерю островитян только перед первым матчем – почему-то не верится, что экс-ассистент Эмери доверит ему место в основе. У Хуана Карлоса Карседо есть только быстрые переходы из обороны в атаку, но Динамо неплохо балансировало контратаки. Даже перед пропущенным голом все было бы хорошо, если бы не запара Дубинчака.

Можно вспомнить и поединки с Маккаби. Израильтяне даже в меньшинстве вкатывали киприотов в газон. Пафос защищался крайне плохо. Таких соперников надо проходить, если хочешь играть в ЛЧ – и Динамо способно это сделать. За этот шанс надо цепляться зубами.

Кадровая ситуация

Травмированы: Рубчинский (Динамо)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Пафос – Динамо

Пафос: Михаил – Коррея, Лукассен, Гольдер, Пилеас – Пепе, Суньич – Жажа, Драгомир, Танкович – Андерсон Силва

Динамо: Нещерет – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 1:2, победа Динамо

