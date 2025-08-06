– Что можно сказать об игре? Динамовцы контролировали мяч, позиционно играли правильно, но остроты в атаке не было. Из 11 ударов – лишь один удар в створ ворот – это очень мало для того, чтобы побеждать. Если говорить о втором тайме, то, честно говоря, мало кто ожидал, что эту встречу можно еще и проиграть.

Динамо – Пафос – 0:1 – видеообзор провала киевлян в Лиге чемпионов

Игра удавалась, хотя и в первой половине матча остроты у команды Пафос было больше. А во втором тайме, на мой взгляд, были неудачные замены. Они однозначно были нужны, однако ребята не вошли в игру. После проведенных замен мы ничего конструктивного не увидели, да еще и пропустили мяч в свои ворота.

– Опять, как часто бывает у наших клубов, в первом матче сами себе создаем проблему, а в ответной игре будем пытаться ее героическими усилиями решать.

– Будем надеяться, что это можно сделать. Но команда Пафос – серьезный соперник. Не стоит несколько скептически смотреть на то, что это Кипр. Ведь в составе соперника очень много играет легионеров, и откровенно говоря, неплохого уровня.

В организации игры мы увидели, что киприоты хорошо действуют от защиты. Они и сами не ожидали, что могут победить в этом поединке. Но правильная тактика и стратегия игры показали то, что островная команда не случайно перед этим прошла тель-авивский Маккаби. Поэтому могу сказать, что Пафос заслуживает комплиментов.

Надеюсь, что перед вторым поединком динамовцы сделают правильные выводы и сыграют так, как должно быть. Пока же видим, что не хватает остроты в атаке. Не хватает моментов у чужих ворот. Вроде бы все так здорово и красиво получалось с контролем мяча, и по большому счету нас ловили на контратаках. Да и "стандарты" были слабенькими. Собственно, после нашего "стандарта" мы и получили гол, – сказал Шаран для Sport.ua.

Добавим, что второй поединок третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов между Динамо и Пафосом состоится во вторник, 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Динамо провалило первый матч против Пафоса, потерпев минимальное поражение