– Прошло всего трое суток после матча с Рухом. Дорога на Кипр длилась почти полсуток. Удалось ли команде восстановиться? Или именно из-за плотного графика вы задействовали ротацию состава в прошлой игре?

– В нашей обойме 27 футболистов, каждый из них готов выйти на игру в любой момент. Это дает нам возможность делать замены и проводить ротацию, чтобы использовать всех и готовиться к матчам в таком насыщенном графике. По дороге, есть так, как есть, и что-то изменить пока не в наших силах.

– В чемпионате Кипра продолжается межсезонье, поэтому Пафос не играл в этот уикенд. Или это дает преимущество сопернику, который имел больше времени на восстановление, или наоборот лучше в начале сезона провести больше матчей, чтобы команда имела лучшую игровую форму?

– Я не могу ответить на этот вопрос. Откуда мне знать, дает это преимущество, или нет? Когда находишься в игровом ритме – это одно дело, но с другой стороны, ты можешь спокойно готовиться к матчу, проводя анализ действий. Уверен, завтрашняя игра будет интересной и даст ответ.

– По вашему мнению, в завтрашнем матче соперник изменит тактику, по сравнению с первым поединком?

– Мы должны быть готовыми к любой тактике и решать задачу, которое перед нами стоит. Какой бы ни была тактика соперника, на поле выходят 11 игроков, которые должны быть готовы провести один из лучших своих матчей, – сказал Шовковский на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок между Динамо и Пафосом состоится во вторник, 12 августа, в кипрском Лимассоле. Начало матча в 20:00 по киевскому времени.

