Пафос и Динамо узнали, кто рассудит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Ответный матч между Пафосом и Динамо в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА будет обслуживать арбитр из Италии.

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УЕФА назначил главным судьей 44-летнего Давиде Массу, который ранее работал на матчах еврокубков и национального чемпионата Италии.

Помогать Массе будут лайнсмены Филиппо Мели и Стефано Алассио. Обязанности четвертого арбитра выполнит Маттео Марченаро. Систему ВАР будет контролировать Марко Ди Белло, а его помощником станет Валерио Марини.

Напомним, в первой игре, состоявшейся 5 августа, Динамо потерпело минимальное поражение от Пафоса – 0:1. Ответный матч пройдет 12 августа на Кипре, начало встречи – в 20:00.

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