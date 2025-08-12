Пафос –Динамо – видео гола в ответном матче квалификации Лиги чемпионов
Пафос – Динамо встретились в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Смотрите видео гола в этой новости на "Футбол 24".
Не успела игра начаться, как киприоты повели в счете. После длинной передачи защитника Нещерет и Михавко не разобрались с отскоком мяча, который подхватил Драгомир и отдал на Танковича. Швед немного протянул к лицевой и отдал вдоль ворот, а Оршич легко забил фактически в пустые ворота.
