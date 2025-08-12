Шовковский выпустил лучших и рискнул

После минимального поражения в первом матче тренерский штаб Динамо отказался от эксперимента с двумя опорниками. Киевляне оставили одного – причем выбор пал на Бражка, а не более защитного Михайленко. Также на банку отправился Пихаленок, вместо которого вышел Буяльский. В конце концов, в основу вернулся Кабаев.

В общем, на всех позициях вышли важнейшие футболисты в привычной схеме 4-3-3. Наличие Буяльского, Бражка и Кабаева означало, что Александр Шовковский собирается доминировать на мяче – ему были нужны открывания между линиями и слаженные фланговые ротации. От такого агрессивного стака должен был пострадать баланс, что изрядно тревожило в контексте грозных контратак Пафоса.

Первый тайм – катастрофа. Так ужасно не играли даже при Буряке

Казалось, что успех киприотов в первой встрече является чистой случайностью. Ну потискали в начале каждого из таймов, не реализовали одну из трех контратак – бывает. Пропущенный гол и большинство моментов стали следствием индивидуальных ошибок, а Динамо не выглядело слабее. Все списали на новую схему.

Как же сильно мы ошибались... Динамо в первом тайме сыграло... Да оно вообще не сыграло. Команда паниковала под прессингом и не могла связать хотя бы 3-4 передачи на чужой половине. Ваната отрезали, а все попытки атак "бело-синих" направляли в правый фланг – подальше от грозных ротаций между Шапаренко, Кабаевым и Дубинчаком.

Первый и единственный момент пришел именно после прострела Ярмоленко с правого фланга. Буяльский замыкал в касание, но точно в голкипера. Можно вспомнить еще 2-3 потенциально опасных атаки – как при стеночке Буяльского и Ярмоленко в ситуации 2-в-1 перед штрафной – но последний пас не проходил. В общем, команда выглядела безнадежно.

Но это все – фигня по сравнению с работой на своей половине. Пафос просто уничтожил Динамо на контратаках. Подопечные Александра Шовковского страшно нервничали, допускали катастрофические ошибки и получили по собственным воротам почти десяток ударов до перерыва. Минимум четыре из них должны были залетать в ворота – а первый же вынос в направлении Нещерета завершился голом.

Пафос открыл счет на 2-й минуте. Драгомир откликнулся под заброс из глубины, выскочив из-за спины Попова и протиснув Михавка с Нещеретом – Руслан без причины вышел далеко из ворот. Форварда загнали в глухой угол, однако форвард сбросил мяч Танковичу. Серб сразу же пробил в Попова, подхватил отскок и прострелил под удар Оршичу в пустые. 1:0!

Еще через две минуты вынос по правому флангу продолжился эффектной скидкой пяткой на ход Жаже. Тот убежал от всех защитников и прострелил на дальнюю, однако Оршич не успел к мячу.

Перехват на 14-й минуте продолжился передачей на ход Танковичу. Тот вошел в штрафную, перевел под правую и вколотил низом – Нещерет парировал.

На 25-й же минуте Дубинчак потерял мяч под прессингом Коррея – да еще и так, что фулбек вылетел один на один с голкипером. Быть бы второму голу, если бы тот не пробил по воробьям. Ровно через минуту обрезался Тымчик, организовав Оршичу выход один на один, но Нещерет успел опередить хорвата.

Один из самых красивых моментов Пафос создал на 31-й минуте. Сначала Коррея обыгрался в стеночку с Гольдаром и убежал по флангу от Дубинчака, после чего последовал прострел на ближнюю. Танкович пяткой сбросил его под удар, а Драгомир в прыжке зарядил в дальний нижний – от гола спасла нога Попова.

Выложившись в первые полчаса, Пафос мастерски сжег последнюю 15-минутку падениями, помощью врачей и отсиживанием в среднем блоке. И все равно островитяне вылетали в контратаки и зарабатывали угловые. В конце концов, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе киприотов.

Динамо начало бегать, когда уже было поздно. И все равно было плохо

Владислав Дубинчак провалил оба матча с Пафосом. Александр Шовковский в раздевалке заменил его на Вивчаренко, однако уже через 10 минут после перерыва эта замена потеряла смысл. Динамо пропустило во второй раз.

Хозяева забили очень просто. Оршич получил передачу на ход по левому флангу и выполнил прострел, а Коррея открылся за спиной Вивчаренко и замкнул без сопротивления. Офсайда не было. 2:0! Чтобы пройти дальше, киевляне должны были забивать трижды.

Впрочем, через три минуты Кабаев мог возродить интригу, получив заброс на правый край штрафной от Ярмоленко и пробив с лету. Получилось неточно. К сожалению, этот момент стал последним для Динамо во встрече, хотя в целом команда начала двигаться лучше. Ярмоленко выполнил еще несколько классных передач, Ванат врывался в штрафную и падал (без пенальти), свежий Герреро врывался под разрезной пас и простреливал (голкипер перехватил).

Но вся эта беготня даже рядом не стояла с дальним выстрелом Танковича в правую девятку (Нещерет парировал). На 70-й Оршич вколотил с дистанции мимо ближней, а на 73-й Андерсон Силва ворвался в штрафную и пробил низом – рядом с правой стойкой.

В концовке матча Пафос снова начал перехватывать мяч перед штрафной и оформлять разгром. На 90-й минуте Пепе выполнил прострел, который Нещерет выбил на Жажау. Бразилец простил киевлян, вгатив с добивания в небо. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу киприотов со счетом 2:0.

Динамо вылетает из Лиги чемпионов. Далее – плей-офф Лиги Европы, где еще нужно одолеть тель-авивский Маккаби или хорошо знакомый Хамрун. Впервые за 20 лет Украина не будет представлена в основном/групповом этапе Лиги чемпионов. Последний раз такое фиаско случалось в кампании 2005/06. Тогда в квалификации Шахтер проиграл Интеру, а Динамо – швейцарскому Туну.