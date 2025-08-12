Динамо сыграет против Пафоса ответный матч третьего раунда Квалификации Лиги чемпионов 2025/26. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Матч Пафос – Динамо состоится сегодня, 12 августа. Стартовый свисток итальянца Давиде Массы на стадионе в Лимассоле прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Пафос – Динамо: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Где смотреть Пафос – Динамо? Прямую трансляцию покажет телеканал 2+2, а также сервис Киевстар ТВ. За главными событиями игры можно следить в текстовом онлайне "Футбол 24".

К слову, неделю назад в первом матче Динамо уступило Пафосу с минимальным счетом 0:1. Если киевляне не смогут отыграться, то опустятся в квалификацию Лиги Европы. Если же сегодня подопечные Александра Шовковского устроят камбэк, то выйдут в последний раунд отбора ЛЧ, где сыграют против победителя пары Лех – Црвена Звезда (1:3 после первой игры).

Стартовый состав Пафоса: Михаил – Коррея, Гольдер, Лукассен, Пилеас – Танкович, Суньич – Оршич, Пепе, Бруно – Драгомир.

Стартовый состав Динамо: Нещерет – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Бражко – Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат.