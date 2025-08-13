Руслан Нещерет – 5.0: В эпизоде с пропущенным голом он рановато вышел страховать своих партнеров. Нещерет допустил ошибку, которая привела к взятию ворот. Во время второго гола он также не выручил. Был один удар с дальнего расстояния, который он отразил. Ногами же Нещерет также неуверенно играл.

Пафос – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор ответного матча квалификации Лиги чемпионов

Владислав Дубинчак – 4.5: Если за первую ошибку Пафос наказал динамовцев, то за вторую, автором которой стал Дубинчак – простил. В обороне от него надежности не было, в атаке тоже ничего не удавалось. Замена на Вивчаренко в перерыве матча абсолютно понятна.

Тарас Михавко и Денис Попов – 5.0: В моменте с первым пропущенным голом Попов ошибся позиционно, именно от него оторвался нападающий Пафоса. Михавко в этом эпизоде проиграл борьбу. И так получилось, что провалилась сразу тройка игроков – Попов, Михавко и Нещерет. Далее Денис и Тарас пытались спасти, но не удалось. Вот эта тройка и ответственна за первый пропущенный гол.

В общем в течение матча были позиционные ошибки от них, хотя в борьбе один в один они еще имели неплохой вид. Михавка с его первой передачей перекрыли, поэтому начинать атаки должен был Попов. Но Денис выполнил несколько неудачных пасов, после чего стал играть или на Тымчика, или возвращать мяч Нещерету.

Александр Тымчик – 4.5: Футболисты сейчас очень болезненно воспринимают критику, но Тымчик лучше ауты вбрасывал, чем играл в футбол. Если бы рядом с ним не было Ярмоленко, то я вообще не понимаю, как выглядела бы игра Саши в плане конструктива и какой-то мысли. Относительно кроссов Тымчика, то эффективность здесь вообще нулевая.

Владимир Бражко – 5.5: Пока он имел силы, то выглядел еще более-менее нормально. Бражко пытался быть активным в борьбе, пасовать, связывать защиту и атаку. Но не то, чтобы я что-то яркое запомнил в его исполнении. Он слишком перестраховывался, играя назад и поперек. Опорный полузащитник должен действовать более вертикально. Серьезных ошибок в исполнении Бражко не было, если не вспоминать тот эпизод на последних минутах, но там Динамо уже бросило играть, проигрывая 0:2.

Николай Шапаренко – 5.0: От Коли немало зависит в игре Динамо, а именно в переходной фазе, когда команда выходит из обороны в атаку. Но во втором матче с Пафосом у Шапаренко было a lot of mistakes in simple situations. В очень простых ситуациях он так ошибался... По моему мнению, он с первых минут не вошел в игру.

Да, Коля бывает нервозным – это не идет ему на пользу. Ему 26 лет, он уже должен демонстрировать стабильность, ниже своего уровня не падать. Но в матче с Пафосом Шапаренко мне не понравился. Очень много брака в простых ситуациях.

Виталий Буяльский – 5.0: Буяльский – это игрок эпизода, который может сыграть нестандартно в одно-два касания. Первый момент, который был у Динамо, создали как раз Буяльский и Ярмоленко. Могли забивать, но вратарь Пафоса выручил. Однако, если мяч не доходит даже до центральной зоны, не говоря уже о третьей зоне, то Виталий и будет незаметен в игре. Если бы еще и Буяльский ниже опускался, ища мяч, то кто бы у Динамо оставался впереди? Буяльский такой игрок, которому нужно доставить мяч в третью зону, где он уже может обострять атаки и приносить пользу.

Владислав Кабаев – 6.0: Кабаев что-то где-то пытался обыграть один в один, входил в середину. Однако никакой помощи от Дубинчака в первом тайме не было, Коля Шапаренко, который часто сваливается влево, тоже не подсобил. Во втором тайме Кабаев имел момент, когда мог отдать на Ваната, но решил пробить.

Андрей Ярмоленко – 6.5: Андрей очень хорошо вписался бы в состав Пафоса в этом матче. Почему? Ярмоленко – это очень квалифицированный и интеллектуальный игрок, который мог добавить киприотам еще больше обострений. А так в составе Динамо Ярмоленко оставался одиноким в своих порывах играть с мячом, пытаться обострять игру.

Владислав Ванат – 5.0: Чем нравится Ванат – это тем, что он всегда злой на футбольном поле. Даже когда у него что-то не получается, то Влад все равно ищет этот мяч, навязывает борьбу. А в игре с Пафосом, как я уже упомянул, в одном из эпизодов он потерял мяч, после чего возвращался пешком, а не вступал в отбор. Это показательный момент.

Ванат – нападающий, который зависит от партнеров, но у него даже момента не было, чтобы отличиться забитым мячом, – резюмировал Хацкевич в комментарии УФ.

Напомним, чемпион Украины за 2 матча не смог даже забить кипрскому клубу и свалился в Лигу Европы. Там Динамо нужно одолеть победителя пары Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.

