После двух неплохих сезонов в Барселоне Умтити оказался перед важным выбором. Летом 2018 года ему нужно было делать операцию, из-за которой он не сыграл бы на ЧМ-2018. Однако француз решил лечиться консервативно, чтобы поехать в Россию.

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На том Мундиале сборная Франции стала победительницей, но долгосрочные последствия для Умтити были катастрофическими. Из-за участия на ЧМ-2018 его колено было практически разрушено. Защитник начал все больше времени проводить в лазарете, а Барселона безуспешно пыталась от него избавиться.

Одновременно с уменьшением игровой практики стремительно падала и трансферная стоимость француза – с 70 млн евро на пике карьеры до 2 млн сейчас. Не забывайте, что Самюэлю Умтити всего 28 лет. Он до сих пор на контракте с Барселоной, за которую в прошлом сезоне сыграл один матч.

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