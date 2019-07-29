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"Падаю назад, ведь сил нет", – Гармаш рассказал, как забил победный гол в ворота Шахтера

16:03 48 Читати українською
"Падаю назад, ведь сил нет", – Гармаш рассказал, как забил победный гол в ворота Шахтера
Победный гол Гармаша в ворота Шахтера / Динамо

Хавбек Динамо Денис Гармаш в раздевалке команды рассказал партнерам, как забил победный гол в ворота Шахтера в Суперкубке Украины.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Летит мяч, я принимаю. Назад падаю, ведь сил нет. Но в последний момент бью большим пальцем, вот так! Поднимаю голову – мяч в воротах. И я побежал радоваться", – сказал Денис Гармаш.

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Также к рассказу присоединился голкипер Динамо Денис Бойко, который заметил, что Гармаш забивал победный гол в его бутсах.

Напомним, Динамо одержало победу над Шахтером в матче за Суперкубок Украины со счетом 2:1. Голами отличались Алан Патрик, Никита Бурда и Денис Гармаш.

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"Гармаш = Ди Канио": реакция соцсетей на триумф Динамо в матче за Суперкубок Украины-2019
11:09
746
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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Денис Гармаш Денис Гармаш Суперкубок Украины Видеоновости Динамо Киев - Шахтер
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