"Падаю назад, ведь сил нет", – Гармаш рассказал, как забил победный гол в ворота Шахтера

Хавбек Динамо Денис Гармаш в раздевалке команды рассказал партнерам, как забил победный гол в ворота Шахтера в Суперкубке Украины.

"Летит мяч, я принимаю. Назад падаю, ведь сил нет. Но в последний момент бью большим пальцем, вот так! Поднимаю голову – мяч в воротах. И я побежал радоваться", – сказал Денис Гармаш.

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Также к рассказу присоединился голкипер Динамо Денис Бойко, который заметил, что Гармаш забивал победный гол в его бутсах.

Напомним, Динамо одержало победу над Шахтером в матче за Суперкубок Украины со счетом 2:1. Голами отличались Алан Патрик, Никита Бурда и Денис Гармаш.

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