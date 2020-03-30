"Пацаны работают слесарями с большим желанием", – владелец Николаева о работе футболистов на заводе

Сергей Кантор подтвердил инсайд о работе футболистов МФК Николаев на заводе Экватор, который ему принадлежит.

"Работа на заводе касается трех 19-20-летних молодых ребят со второй команды. Это Дмитрий Сергеев, Илья Ялосоветский и Даниил Гриненко. Они не уехали домой на время карантина, так как проживают на территориях, где идут боевые действия. Предложили им работу, они согласились получить рабочие профессии.

"Владелец Николаева заставил футболистов работать на заводе", – блогер

Работают слесарями. Сейчас завод реализует собственную социальную программу, направленную на популяризацию спорта среди молодежи. Уже третий год строим спортивный комплекс. Часть сегодня уже функционирует. Они в бригаде по изготовлению нестандартного оборудования для этого комплекса – это лестницы, перила, металлические конструкции для игровых видов спорта и бытовых помещений, металлическая мебель.

Больше того – их очень хвалят. Пацаны работают с большим желанием. Вообще не вижу в этом ничего плохого. Всем нашим футболистам нужно попробовать зарабатывать деньги не в футболе. Когда заканчивают карьеру, большинство из них не успевает за жизнью. Остаются одни со своими проблемами. Стоя у станка или сварочного аппарата, намного труднее зарабатывать деньги, нежели на футбольном поле. И тогда они точно будут ценить то, когда им платят за тренировки и матчи", – заявил глава наблюдательного совета МФК Николаев Сергей Кантор в интервью Tribuna.com.

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