Астон Вилла выразила соболезнования по поводу смерти легендарного вокалиста группы Black Sabbath и своего болельщика Оззи Осборна.

"Астон Вилла с прискорбием узнала о смерти всемирно известной рок-звезды и своего болельщика Оззи Осборна в возрасте 76 лет.

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Вырастая в Астоне, недалеко от стадиона Вилла Парк, Оззи всегда имел особую связь с клубом и общиной, из которой он происходил.

Ранее в этом месяце "Принц тьмы" стал хедлайнером незабываемого концерта Back to the Beginning на Вилла Парк, в последний раз выйдя на сцену со своей культовой группой Black Sabbath.

Музыкальная легенда. Влияние Оззи на развлечения и культуру было глубоким и неоспоримым, и его наследие будет жить дальше.

В это очень сложное время все в Астон Вилле сочувствуют его жене Шэрон, семье, друзьям и бесчисленным поклонникам.

Покойся с миром, Оззи", – говорится в заявлении клуба.