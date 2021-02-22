Перед матчем против Гезтепе телекамера выхватила кадр с Месутом Озилом, который подпевал гимн Турции, сообщает Bild.

Озил отказался возвращаться в Бундеслигу

Вероятно, хавбек сделал это из-за бурной реакции фанатов, которые раскритиковали Месута за молчание во время исполнения гимна в дебюте за Фенербахче. Интересно, что до этого Озил ни разу в своей карьере не пел гимн страны (он выступал за сборную Германии – прим. "Футбол 24").

К слову, полузащитник перебрался в Фенербахче этой зимой. Месут уже сыграл в 5 матчах, однако результативных действий в свой актив не записал.

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