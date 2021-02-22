Озил впервые спел гимн перед матчем – хавбек упорно игнорировал традицию на протяжении карьеры
Полузащитник Фенербахче Месут Озил продолжает завоевывать любовь турецких болельщиков.
Перед матчем против Гезтепе телекамера выхватила кадр с Месутом Озилом, который подпевал гимн Турции, сообщает Bild.
Озил отказался возвращаться в Бундеслигу
Вероятно, хавбек сделал это из-за бурной реакции фанатов, которые раскритиковали Месута за молчание во время исполнения гимна в дебюте за Фенербахче. Интересно, что до этого Озил ни разу в своей карьере не пел гимн страны (он выступал за сборную Германии – прим. "Футбол 24").
К слову, полузащитник перебрался в Фенербахче этой зимой. Месут уже сыграл в 5 матчах, однако результативных действий в свой актив не записал.
Ковачі відроджують Монако – козир у рукаві та цифри, яким позаздрить вся Європа