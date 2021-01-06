Озил близок к переходу в ДС Юнайтед, стороны уже начали диалог, сообщает Football.London.

Озил останется в Арсенале – клуб не смог разорвать контракт с хавбеком

Американцы планируют сделать 32-летнего немца лицом клуба. Юнайтед предлагает Месуту дополнительное сотрудничество в продвижении его бренда М10 и помочь развитию его сети кофеен 39 Steps Coffee на местном рынке.

Последний раз Озил выходил на поле в форме Арсенала еще в марте 2020-го, игрок не был включен в заявку на сезон.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му