Озил ведет переговоры с клубом МЛС – игрока заманивают дополнительными предложениями
00:40 - Читати українською
Скандальная звезда Арсенала Месут Озил ищет новые варианты продолжения карьеры.
Озил близок к переходу в ДС Юнайтед, стороны уже начали диалог, сообщает Football.London.
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Американцы планируют сделать 32-летнего немца лицом клуба. Юнайтед предлагает Месуту дополнительное сотрудничество в продвижении его бренда М10 и помочь развитию его сети кофеен 39 Steps Coffee на местном рынке.
Последний раз Озил выходил на поле в форме Арсенала еще в марте 2020-го, игрок не был включен в заявку на сезон.
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