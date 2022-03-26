"На выходных я ездил в Германию. Когда я возвращался в Турцию, я позвонил в клуб спросить о том, на который час мне нужно прибыть не тренировки, но там сказали, что меня не ждут. Я не совсем понимаю такое решение", – приводит слова Озила Fotomac.

Озил и еще один игрок Фенербахче исключены из состава – говорят о конфликте

Ранее сообщалось, что Месута вместе с Озаном Туфаном были исключены из состава Фенербахче. Поговаривают о конфликте с исполняющим обязанности главного тренера Исмаилом Карталом.

Напомним, Месут покинул Арсенал минувшей зимой, ведь конфликтовал с Микелем Артетой. С момента перехода в Турцию хавбек провел в футболке Фенербахче 37 матчей, отличившись 9-ю голами и 3-мя ассистами.

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