Месут Озил и члены руководства Фенербахче встретились, чтобы обсудить будущее 32-летнего полузащитника, сообщает Daily Mail.

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Турки хотят видеть немца в своей команде. Месут также заинтересован в смене места работы, ведь последний раз он выходил на поле в футболке Арсенала еще в марте. Тренерский штаб "канониров" также исключил хавбека из заявки на АПЛ.

Напомним, Озил – один из самых высокооплачиваемых "канониров", по контракту он получает 350 тысяч фунтов в неделю. Наставник Арсенала отрицает конфликт с Месутом и объясняет отсутствие футболиста – решением в пользу клуба.

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