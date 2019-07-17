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Озил проиграл пари и ошеломляюще сменил имидж – его уже сравнивают со звездой женского ЧМ-2019

22:55 84 Читати українською
Озил проиграл пари и ошеломляюще сменил имидж – его уже сравнивают со звездой женского ЧМ-2019
Месут Озил / Reuters

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил впредь, очевидно, будет серьезнее относиться к соревнованиям на спор.

Немецкий хавбек вынужденно стал блондином. Соответствующие фотографии появились в официальном твиттере Арсенала.

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"Проиграл пари Ляказетту. Соревновались с ним в попадании в перекладину. Мы все проиграли – я, Мустафи и Колашинац. Такова жизнь", – коротко прокомментировал смену имиджа Озил.

К слову, пользователи сети уже отметили сходство нового образа 30-летнего немца с футболисткой сборной США Меган Рапино, ставшей одной из героинь победного для американок Мундиаля-2019.

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