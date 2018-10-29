Озил повторил достижение Клинсманна

Полузащитник Арсенала Месут Озил наряду с Юрген Клинсманном стал лучшим немецким бомбардиром в истории АПЛ.

Месут Озил отметился голом в матче 9 тура АПЛ против Лестера (3:1). Таким образом, хавбек имеет в своем активе уже 30 голов в чемпионатах Англии.

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Именно такой показатель у бывшего нападающего Тоттенхэма и сборной Германии Юргена Клинсманна, и он вместе с Озилом является лучшим немецким бомбардиром в истории турнира.

Арсенал после 9 туров имеет 21 очко и идет на 4 строчке в турнирной таблице АПЛ.

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