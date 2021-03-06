Месут Озил на носилках покинул поле поединка 28-го тура Суперлиги Фенербахче – Антальяспор (1:1).

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Врачи диагностировали у 32-летнего немца частичные разрывы внутренних и внешних боковых связок голеностопного сустава, сообщает официальный сайт турецкого клуба. По прогнозам, Месуту понадобится около месяца для восстановления.

После перехода в Фенербахче Озил успел провести всего 6 поединков в турецкой Суперлиге, но результативными действиями не отличался.

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