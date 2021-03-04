Хавбек травмировал лодыжку в матче с Антальяспором и не смог самостоятельно покинуть поле.

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Медицинскому штабу Фенербахче пришлось выносить Озила на носилках, а сам немец не смог сдержать эмоций из-за повреждения. Клуб уже сообщил диагноз – вывих лодыжки и частичные разрывы внутренней и внешней боковых связок голеностопного сустава. По информации Fanatik, хавбек пропустит около месяца.

К слову, полузащитник перебрался в Фенербахче этой зимой. Месут уже сыграл в 7 матчах, однако результативных действий в свой актив не записал.

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