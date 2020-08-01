Озил покинул Лондон накануне финала Кубка Англии, – Sky Sports

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил не поможет команде в финале Кубка Англии против земляков из Челси. Немец вообще покинул Туманный Альбион.

Атакующий хавбек полетел в Турцию, сообщает Sky Sports.

Озил готов остаться в Арсенале, несмотря на отсутствие игровой практики

Озил попросил руководство "канониров" о возможности покинуть Лондон перед финалом Кубка Англии. После возобновления сезона 31-летний немец не сыграл ни минуты. Наставник Арсенала Микель Артета объяснял отсутствие Озила травмой спины и тактическими тонкостями. Периодически полузащитника связывают с переездом в турецкую Суперлигу, хотя на Эмирейтс зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю и имеет еще год по контракту с лондонцами.

Напомним, что матч Арсенал – Челси состоится в субботу, 1 августа. Только завоёванный Кубок Англии позволит подопечным Артеты сыграть в еврокубках в новом сезоне.

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