Озил определился, где начнет следующий сезон

"Моя позиция ясна. Я останусь в Арсенале до последнего дня нашего соглашения, и я отдам все, что у меня есть для этого клуба. Подобные ситуации никогда не сломают меня, они только делают меня сильнее. В прошлом я доказывал, что могу вернуться в команду, и я покажу это снова.

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Я буду решать, когда идти, а не другие люди. Я не подписывал контракт на два или три года, я поставил подпись под четырехлетним соглашением. Это должно уважаться всеми. Конечно, ситуация непростая, но я люблю Арсенал, люблю там работать и людей в клубе – настоящих людей, тех, с кем я был давно. Также я люблю Лондон, это мой дом.

Когда игрок хочет уйти, а клуб говорит "нет", игрок должен принять, если только они не найдут общее решение. Поэтому, когда клуб хочет, чтобы игрок ушел, а игрок говорит "нет", клуб должен принять, если только решение не может быть найдено вместе. Я не хочу уходить, вот и все", – приводит слова Озила Goal со ссылкой на The Athletic.

Добавим, что в этом сезоне Озил провел за "канониров" лишь 23 матча во всех турнирах, в которых успел отметиться лишь раз и трижды ассистировать.

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