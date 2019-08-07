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Озил может заменить Руни в статусе главной звезды американского клуба

16:53 26 Читати українською
Озил может заменить Руни в статусе главной звезды американского клуба
Месут Озил поглядывает за океан / Reuters

Хавбек Арсенала Месут Озил получил вариант с продолжением карьеры в США.

Озил может перейти в ДС Юнайтед – клуб ищет звездную замену Уэйну Руни, который вчера подписал контракт с Дерби Каунти. Зимой американскому клубу нужно будет новое узнаваемое "лицо" на мировой арене.

Именно немец возглавляет виш-лист ДС Юнайтед, сообщает Washington Post. По информации издания, на следующей неделе стороны проведут переговоры.

Арсенал пытался избавиться от Озила уже этим летом, но никто не захотел брать игрока с зарплатой в 400 тысяч евро в неделю. Контракт Месута с "канонирами" действует до июля 2021-го года.

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