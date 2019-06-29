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Озил может сорвать трансферную кампанию Арсенала

12:29 99 Читати українською
Озил может сорвать трансферную кампанию Арсенала
Месут Озил / Reuters

Лондонский Арсенал не может продать своего атакующего полузащитника Месута Озила.

"Канониры" не получили ни одного предложения по трансферу немецкого хавбека, сообщает Daily Mail.

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Арсенал планировал продать Озила, чтобы разгрузить зарплатную ведомость (он зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю), а также получить дополнительные средства на покупку новых игроков. В данный момент трансферный бюджет лондонцев составляет лишь 45 млн фунтов, чего может оказаться недостаточно для качественного усиления команды.

Месут Озил в очередной раз провалил сезон и имеет плохие отношения с главным тренером Арсенала Унаи Эмери. В прошлом чемпионате полузащитник сыграл лишь 24 матча, в которых забил 5 мячей.

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Англия Месут Озил Месут Озил Арсенал Арсенал Трансферы Арсенала
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