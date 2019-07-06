Озил может перейти в Фенербахче

Полузащитник Арсенала Месут Озил может продолжить карьеру в Турции.

Полузащитник лондонского Арсенал Месут Озил близок к тому, чтобы продолжить карьеру в турецком Фенербахче, передает Daily Mirror.

"Ты не тренер", – Озил оскорбил Эмери после своей замены в финале Лиги Европы

"Президент Фенербахче Али Коч очень упорно работает, чтобы подписать Озила. Учитывая его зарплату и стоимость аренды, клуб пытается привлечь спонсоров для заключения сделки. Они работают над этим. Думаю, процесс идет очень хорошо", – цитирует известного турецкого журналиста Фатиха Догана Daily Mirror.

Также отмечается, что "канониры" не намерены удерживать полузащитника, так как хотят разгрузить зарплатную ведомость. Отмечается, что Фенербахче готов распрощаться с некоторыми игроками, чтобы собрать деньги на зарплату Озилу.

Челси – Арсенал в финале Лиги Европы: Азар красиво прощается, Сарри закрывает рты, Жиру дает урок Ляказетту и Обамеянгу