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Озил может перейти в Фенербахче

12:56 71 Читати українською
Озил может перейти в Фенербахче
Месут Озил / Reuters

Полузащитник Арсенала Месут Озил может продолжить карьеру в Турции.

Полузащитник лондонского Арсенал Месут Озил близок к тому, чтобы продолжить карьеру в турецком Фенербахче, передает Daily Mirror.

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"Президент Фенербахче Али Коч очень упорно работает, чтобы подписать Озила. Учитывая его зарплату и стоимость аренды, клуб пытается привлечь спонсоров для заключения сделки. Они работают над этим. Думаю, процесс идет очень хорошо", – цитирует известного турецкого журналиста Фатиха Догана Daily Mirror.

Также отмечается, что "канониры" не намерены удерживать полузащитника, так как хотят разгрузить зарплатную ведомость. Отмечается, что Фенербахче готов распрощаться с некоторыми игроками, чтобы собрать деньги на зарплату Озилу.

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