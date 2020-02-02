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Озил мог покинуть Арсенал во время трансферного дедлайна – Артета был готов отпустить хавбека

10:15 36 Читати українською
Озил мог покинуть Арсенал во время трансферного дедлайна – Артета был готов отпустить хавбека
Месут Озил (слева) / официальный сайт АПЛ

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил мог перебраться в экзотический чемпионат в последний день зимнего трансферного окна. Для оформления перехода не хватило времени.

31-летний немец получил предложение от катарского клуба и готов был его рассмотреть, сообщает Mirror.

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Кроме того, по информации издания, согласился на трансфер и наставник "канониров" Микель Артета. Однако, в конце концов покупателям отказали боссы Арсенала. Лондонцы не успели подыскать замену Озилу, поэтому свернули переговоры с катарцами. Плеймейкер имеет действующий до лета 2021-го контракт с "канонирами".

В нынешнем сезоне Месут Озил провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи. Опальный хавбек перестал быть ведущим исполнителем во времена Унаи Эмери, но с приходом Артеты снова стал регулярным игроком основы.

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09:00
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Англия Трансферы. Дедлайн Микель Артета Микель Артета Месут Озил Месут Озил Арсенал Арсенал Трансферы Арсенала Трансферы Чемпионата Англии
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