Озил мог покинуть Арсенал во время трансферного дедлайна – Артета был готов отпустить хавбека

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил мог перебраться в экзотический чемпионат в последний день зимнего трансферного окна. Для оформления перехода не хватило времени.

31-летний немец получил предложение от катарского клуба и готов был его рассмотреть, сообщает Mirror.

Озил – не топ-футболист, – Эмери назвал недостатки звезды Арсенала

Кроме того, по информации издания, согласился на трансфер и наставник "канониров" Микель Артета. Однако, в конце концов покупателям отказали боссы Арсенала. Лондонцы не успели подыскать замену Озилу, поэтому свернули переговоры с катарцами. Плеймейкер имеет действующий до лета 2021-го контракт с "канонирами".

В нынешнем сезоне Месут Озил провел 18 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи. Опальный хавбек перестал быть ведущим исполнителем во времена Унаи Эмери, но с приходом Артеты снова стал регулярным игроком основы.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020