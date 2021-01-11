"Я с детства болею за Фенербахче. Турок поддерживает турецкую команду, даже если он вырос в Германии. Фенербахче для Турции – это как Реал в Испании. Самый большой клуб в стране", – цитирует Озила Goal.

Озил согласовал контракт с Фенербахче на 3,5 года, – СМИ

По информации СМИ, турецкий клуб также хочет видеть немца в своей команде, но не может определиться с лондонцами – кто будет платить космическую зарплату Озила (350 тысяч фунтов в неделю). Месут заинтересован в смене места работы, ведь последний раз он выходил на поле в футболке Арсенала еще в марте. Тренерский штаб "канониров" также исключил хавбека из заявки на АПЛ.

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