Саудовский Аль-Наср готов пригласить 31-летнего немца после завершения контракта с Арсеналом, информирует Fanatik.

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Действующий контракт Озила с "канонирами" рассчитан еще на сезон, и хавбек не собирается менять клубную прописку этим летом. Аль-Наср хочет согласовать с хавбеком предварительный контракт, чтобы избежать конкуренции со стороны других клубов. Зарплата Месута "пострадает" не слишком сильно – 16 млн евро в год вместо 20, которые он получает в Лондоне. "Мы хотим сделать Озила новым принцем Саудовской Аравии и не пожалеем для этого никаких средств", – источник передает серьезные планы руководства Аль-Насра.

Добавим, что Микель Артета совсем не доверял немцу в заключительной части сезона 2019/20 – в последний раз он выходил на поле в марте, еще до начала карантина.

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