Озил и Колашинац вернулись к тренировкам после угроз их безопасности

Игроки Арсенала Месут Озил и Сеад Колашинац уже тренируются вместе с командой.

Футболисты лондонского Арсенала Месут Озил и Сеад Колашинац вернулись к тренировкам с командой, передает Mirror.

На Озила напали два человека с ножом – Колашинац выбежал защищать одноклубника с голыми руками

Добавим, что оба игрока пропустили матч 1-го тура АПЛ с Ньюкаслом и тренировки после него из-за угрозы их безопасности.

Напомним, этим летом на Месут Озила и Сеада Колашинаца было совершено нападение, которое игрокам удалось отбить. Однако после этого в их адрес начали поступать угрозы со стороны одной из лондонских банд. Полиция ведет расследование, согласно которому футболисты могут быть втянуты в разборки бандитских группировок.

Озил и Колашинац развязали войну криминальных кланов: дома игроков Арсенала под охраной – есть первые задержания