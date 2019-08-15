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Озил и Колашинац вернулись к тренировкам после угроз их безопасности

10:51 22 Читати українською
Озил и Колашинац вернулись к тренировкам после угроз их безопасности
Колашинац и Озил / Sky Sports

Игроки Арсенала Месут Озил и Сеад Колашинац уже тренируются вместе с командой.

Футболисты лондонского Арсенала Месут Озил и Сеад Колашинац вернулись к тренировкам с командой, передает Mirror.

На Озила напали два человека с ножом – Колашинац выбежал защищать одноклубника с голыми руками

Добавим, что оба игрока пропустили матч 1-го тура АПЛ с Ньюкаслом и тренировки после него из-за угрозы их безопасности.

Напомним, этим летом на Месут Озила и Сеада Колашинаца было совершено нападение, которое игрокам удалось отбить. Однако после этого в их адрес начали поступать угрозы со стороны одной из лондонских банд. Полиция ведет расследование, согласно которому футболисты могут быть втянуты в разборки бандитских группировок.

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Месут Озил Месут Озил Сеад Колашинац Сеад Колашинац Арсенал Арсенал Англия
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