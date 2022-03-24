Турецкий гранд потряс скандал. Месут Озил и Озан Туфан попали в немилость Исмаила Картала и руководства.

Двое полузащитников были исключены из состава, сообщает пресс-служба клуба . Они не смогут тренироваться с командой перед выездным матчем 31-го тура Суперлиги против Кайсериспора.

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Причину такого решения клуб не уточняет, но турецкие СМИ говорят о споре Озила с Исмаилом Карталом, исполняющим обязанности главного тренера, во время предыдущего поединка против Коньяспора. Тогда Месута заменили в перерыве. Звезда также настроен сменить клуб летом, если не появится новый тренер.

Напомним, Месут покинул Арсенал прошлой зимой, ведь конфликтовал с Микелем Артетой. С момента перехода в Турцию хавбек провел в футболке Фенербахче 37 матчей, отличившись 9-ю голами и 3-мя ассистами.

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