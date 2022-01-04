Месут Озил находит себе все новые занятия. Звездный футболист в скором времени будет иметь собственный клуб.

Озил загорелся идеей выкупить турецкий клуб Корум, сообщает Bild. Корум выступает в третьем дивизионе и ведет борьбу за промоушн.

Президент клуба просит 20 миллионов лир (≈1,3 млн евро) и готов принять предложение Озила. Он заявил о переговорах с "игроком мирового уровня" на прошлой неделе.

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Озил после неприятного прощания с Арсеналом уже год выступает за Фенербахче. Перед тем Месут успешно играл за Шальке, Вердер и Реал. А также становился чемпионом мира со сборной Германии.