После того, как Арсенал не включил Озила в командную заявку на Лигу Европы, немец решил покинуть клуб.

Артета продолжает показательно унижать Озила – чемпион мира не попал в заявку Арсенала на Лигу Европы

По информации Daily Mail, хавбека не остановит потеря 13 млн евро, которые он должен был получить до конца срока соглашения. Стороны продолжают вести переговоры, однако еще не пришли к согласию.

Напомним, плеймейкер с марта не выходил на поле в футболке Арсенала, хотя никаких уважительных причин для этого нет. Немец остается одним из самых высокооплачиваемых игроков команды с космическими 380 тысячами фунтов в неделю.

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