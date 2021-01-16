Немец достиг принципиальной договоренности с "канонирами" о досрочном расторжении контракта, сообщает журналист Дэвид Орнштайн в своем Twitter. Его соглашение действует до лета 2021-го.

Артета подтвердил переговоры с Фенербахче относительно трансфера Озила

Теперь Озил станет свободным агентом и пзавершит 7-летнюю карьеру в Лондоне. Если не возникнет никаких форс-мажоров, то уже на этих выходных Месут должен окончательно закрыть свой трансфер в Фенербахче. По информации СМИ, его контракт с турками рассчитан на 3,5 года.

В этом сезоне Месут Озил не попал в заявку Арсенала ни на один из турниров и был вынужден месяцами сидеть без игровой практики.

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