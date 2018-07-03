Озил будет играть под 10-м номером – Арсенал пойдет на беспрецедентный шаг

Один из лидеров лондонского Арсенала – Месут Озил – решил сменить игровой номер перед стартом сезона 2018/19.

Немецкий атакующий хавбек сменил номер, сообщает официальный сайт Арсенала.

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"Никогда не было секретом, насколько этот номер является особенным для меня. Мой кумир детства Зинедин Зидан надевал футболку с ним и это до сих пор характерный номер для плеймейкера. С нетерпением ожидаю возможности выйти впервые с этим номером в Арсенале после летнего перерыва", – признался Озил .

Ранее немец играл под 11-м номером. Руководство Арсенала решило бесплатно заменить футболки с фамилией Озила всем тем, кто успел приобрести форму следующего сезона со старым номером полузащитника. Ранее "десятку" в составе лондонцев надевал Джек Уилшир, который вскоре может стать игроком Фенербахче из Стамбула.