"Матчи на выезде всегда немного сложнее. По ощущениям, игра удавалась, но единственное, что не получалось: мы создали очень много моментов, однако не смогли реализовать ни одного.

Туран удивил комментарием после ничьей с Ильвесом – 0:0 понравились больше, чем 6:0

От искусственного покрытия ожидал на самом деле худшего. Было несколько непривычно, но по игре адаптировался – первые мячи, разминка, и уже непосредственно во время игры все было нормально.

В перерыве Арда Туран говорил, что нужно победить и забить гол. Также сказал, что играем неплохо, но должны реализовать голевые моменты.

Очень удивило количество болельщиков – просто невероятно. Хорошая поддержка, много украинцев, и мы очень рады были их видеть. Даже с ультрас финнов перекликались, поэтому атмосфера действительно очень понравилась.

А насчет следующего соперника... Все знают, что Бешикташ – это хорошая команда, на их стадионе играть сложно, ведь там невероятная атмосфера и очень хорошие болельщики. Поэтому ожидаем сложный, но очень интересный матч", – цитирует Бондаренко официальный сайт "горняков".

Напомним, в первой игре Шахтер разгромил финский Ильвес с рахнком 6:0, а в ответном матче не смог распаковать ворота соперника, ограничившись безголевой ничьей.

Шахтер прошел Ильвес в отборе ЛЕ, но не смог победить в ответном матче – расточительство резервистов принесло ничью