"Два года с Фиорентиной, болельщиками и этим городом были замечательными, потому что, несмотря на трудности, я встретил много замечательных людей. Мне жаль, я хотел остаться с Фиорентиной еще на один год, но такова судьба. Я всегда был в распоряжении команды и пытался выложиться по полной. Хотел остаться во Флоренции, но ситуация была непростой.

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Я никогда не критиковал клуб, у меня хорошие воспоминания о нем. Хотел бы остаться в Серии А, но пока ничего не знаю о своем будущем. Мне было нелегко. Я отдавал все силы за Фиорентину. Однако мне никто ничего не говорил и не звонил в течение трех или четырех недель. Я ожидал большего уважения, но это жизнь", – приводит слова Рибери Football-Italia со ссылкой на Toscana TV.

Отметим, что француз перебрался к "фиалкам" в 2019 году, сыграл в 51 матче и записал в свой актив 5 голов и 10 ассистов. Сейчас Рибери остался без клуба, однако не завершил карьеру. Ранее Франк выступал за Галатасарай, Марсель и Баварию, а в составе сборной Франции становился серебряным призером чемпионата мира.

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