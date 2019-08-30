"Ожидаю матчей с Динамо", – тренер Мальме прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги европы

Главный тренер Мальме Уве Реслер поделился впечатлениями после жеребьевки группового этапа Лиги Европы, где команда сыграет с киевским Динамо.

"Все команды в группе имеют шансы выйти в плей-офф. Очевидно, что увлекательной будет встреча с Копенгагеном, но также ожидаю поединков с Динамо, против которого мы играли прошлой зимой на сборах в Марбелье.

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Мы мало что знаем о Лугано, но швейцарский футбол на подъеме и это будет вызов", – цитирует Рьослера официальный сайт Мальме.

Киевское Динамо будет принимать Мальме уже в 1 туре группового этапа. Матч состоится 19 сентября на НСК Олимпийский.

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